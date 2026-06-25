El PRO responde a Bullrich y niega proteger a Adorni: "Es una mirada injusta"

Fernando de Andreis contestó al exsenador tras su renuncia al partido y aseguró que no existe cobertura hacia el jefe de Gabinete en medio del clima de tensiones políticas y parlamentarias por su interpelación.
Tras el anuncio de renuncia de Esteban Bullrich al PRO, Fernando de Andreis le respondió con una extensa carta publicada en redes sociales, rechazando que el partido esté protegiendo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Es una mirada injusta", afirmó el dirigente en el mensaje dirigido al exsenador.
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La figura de Adorni volvió a estar en el centro del debate luego de que el Senado suspendiera una sesión que buscaba tratar su interpelación. La falta de quórum impidió avanzar con el tratamiento del pedido, que se enfocará ahora en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto.
La tensión política se intensifica en torno al jefe de Gabinete: el fiscal solicitó el último informe financiero de Adorni y la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras tanto, los proyectos presentados para su interpelación serán debatidos la próxima semana, con desacuerdos entre distintos bloques sobre las mayorías necesarias y la presencia del funcionario para informar sobre su gestión.
El clima político en la Cámara alta refleja un cruce de estrategias entre el oficialismo y la oposición, con acusaciones cruzadas y bloqueos parlamentarios que mantienen el foco en la continuidad y transparencia del trabajo de Adorni.