Argelia y Austria definen al segundo clasificado del grupo de Argentina

Se enfrentarán este sábado desde las 23.00 en el Estadio Kansas City por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Ambos llegan con tres puntos, pero los europeos tienen ventaja por diferencia de gol y un empate les alcanzará para avanzar a los 16avos de final como escoltas.

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Argelia buscará dar el golpe y quedarse con el segundo lugar del grupo luego de recuperarse de un duro comienzo en la Copa del Mundo. El seleccionado africano debutó con una derrota por 3-0 ante Argentina, encuentro en el que Lionel Messi marcó un triplete, pero reaccionó en la segunda jornada con un triunfo por 2-1 frente a Jordania, resultado que lo dejó con chances intactas de clasificación.

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El equipo dirigido por Vladimir Petkovic está obligado a ganar para avanzar como segundo de la zona. Un empate no le alcanzará, ya que Austria posee una mejor diferencia de gol. De todas maneras, una igualdad dejaría a los africanos con cuatro unidades, un puntaje que prácticamente les asegura un lugar entre los mejores terceros.

Del otro lado, Austria llega con un panorama más favorable. En su estreno venció 3-1 a Jordania, mientras que en la segunda fecha cayó 2-0 frente a Argentina, nuevamente con una destacada actuación de Lionel Messi, autor de los dos goles del conjunto albiceleste.

Gracias a esos resultados, el seleccionado dirigido por Ralf Rangnick depende de sí mismo. Con un triunfo o un empate avanzará como segundo del Grupo J y enfrentará al líder del Grupo H en los 16avos de final. Si pierde, deberá esperar otros resultados para intentar meterse en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Probables formaciones

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

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