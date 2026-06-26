Inglaterra va por el primer puesto ante un Panamá eliminado

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 7º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Egipto 1
Irán 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Bélgica 5
FINALIZADO
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
Colombia -
Portugal -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
RD Congo -
Uzbekistán -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Inglaterra va por el primer puesto ante un Panamá eliminado

Se enfrentarán este sábado desde las 18.00 en el New York-New Jersey Stadium, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Hoy 00:00

Panamá e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18.00 en el New York-New Jersey Stadium, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Mientras los centroamericanos ya están eliminados, los europeos buscarán un triunfo que los acerque al liderazgo de la zona.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Panamá llega al cierre de su participación mundialista sin chances de clasificación tras haber perdido sus dos primeros partidos. El conjunto dirigido por Thomas Christiansen no logró capitalizar las situaciones generadas y ahora intentará al menos sumar sus primeros puntos en la historia de la competición, además de marcar su primer gol en el torneo.

El seleccionado canalero afronta este encuentro como una oportunidad histórica más que competitiva. Más allá de la eliminación, el objetivo será competir de igual a igual y buscar un resultado que le permita despedirse con una imagen positiva frente a uno de los candidatos del grupo.

Del otro lado aparece una Inglaterra que todavía busca consolidar su rendimiento en la fase de grupos. Los dirigidos por Thomas Tuchel mostraron pasajes de buen fútbol, pero también irregularidad, y necesitan un triunfo para acercarse al primer puesto del Grupo L y evitar complicaciones en la clasificación.

Los europeos cuentan con una plantilla de jerarquía encabezada por figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, y llegan con la obligación de imponer condiciones desde el inicio. Una victoria les aseguraría un paso firme hacia los 16avos de final y los dejaría bien posicionados en la lucha por el liderazgo.

Probables formaciones

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Jiovany Ramos, Andrés Andrade; Cristian Martínez, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez; Édgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido

  • Partido: Panamá vs. Inglaterra
  • Hora: 18.00
  • Estadio: New York-New Jersey Stadium
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Abdulrahman Al Jassim

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