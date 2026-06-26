Croacia va por el primer puesto ante un Ghana que quiere dar la sorpresa

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Se enfrentan este sábado desde las 18.00 en el Philadelphia Stadium, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026.
Croacia y Ghana se enfrentarán este sábado desde las 18.00 en el Philadelphia Stadium, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Los europeos necesitan ganar para asegurar la clasificación, mientras que las Estrellas Negras llegan invictas y sueñan con quedarse con el primer puesto de la zona.
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Croacia afrontará un partido decisivo con la obligación de sumar de a tres para no depender de otros resultados. El conjunto dirigido por Zlatko Dalic comenzó el torneo con una derrota por 4-2 frente a Inglaterra, pero se recuperó en la segunda fecha al vencer por 1-0 a Panamá, un triunfo que le permitió mantenerse con vida en la lucha por la clasificación.
El seleccionado balcánico apuesta a la experiencia de su generación dorada, encabezada por Luka Modric, para seguir avanzando en la Copa del Mundo. Una nueva victoria le garantizará el boleto a los 16avos de final y extenderá el sueño de sus principales figuras en el escenario internacional.
Por su parte, Ghana llega con un presente alentador. El equipo dirigido por Carlos Queiroz derrotó 1-0 a Panamá en su debut y luego consiguió un valioso empate sin goles frente a Inglaterra, resultado que lo mantiene invicto y sin tantos en contra tras las dos primeras jornadas.
Las Estrellas Negras dependen de sí mismas para clasificarse y también tienen la posibilidad de terminar como líderes del Grupo L. Con una actuación sólida en defensa y un ataque liderado por Iñaki Williams y Jordan Ayew, buscarán dar otro golpe en el Mundial 2026.
Probables formaciones
Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Marco Pasalic, Ante Budimir e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.
Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.
Datos del partido