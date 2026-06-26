Croacia va por el primer puesto ante un Ghana que quiere dar la sorpresa

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 7º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Egipto 1
Irán 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Bélgica 5
FINALIZADO
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
Colombia -
Portugal -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
RD Congo -
Uzbekistán -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Croacia va por el primer puesto ante un Ghana que quiere dar la sorpresa

Se enfrentan este sábado desde las 18.00 en el Philadelphia Stadium, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Hoy 00:00

Croacia y Ghana se enfrentarán este sábado desde las 18.00 en el Philadelphia Stadium, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Los europeos necesitan ganar para asegurar la clasificación, mientras que las Estrellas Negras llegan invictas y sueñan con quedarse con el primer puesto de la zona.

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Croacia afrontará un partido decisivo con la obligación de sumar de a tres para no depender de otros resultados. El conjunto dirigido por Zlatko Dalic comenzó el torneo con una derrota por 4-2 frente a Inglaterra, pero se recuperó en la segunda fecha al vencer por 1-0 a Panamá, un triunfo que le permitió mantenerse con vida en la lucha por la clasificación.

El seleccionado balcánico apuesta a la experiencia de su generación dorada, encabezada por Luka Modric, para seguir avanzando en la Copa del Mundo. Una nueva victoria le garantizará el boleto a los 16avos de final y extenderá el sueño de sus principales figuras en el escenario internacional.

Por su parte, Ghana llega con un presente alentador. El equipo dirigido por Carlos Queiroz derrotó 1-0 a Panamá en su debut y luego consiguió un valioso empate sin goles frente a Inglaterra, resultado que lo mantiene invicto y sin tantos en contra tras las dos primeras jornadas.

Las Estrellas Negras dependen de sí mismas para clasificarse y también tienen la posibilidad de terminar como líderes del Grupo L. Con una actuación sólida en defensa y un ataque liderado por Iñaki Williams y Jordan Ayew, buscarán dar otro golpe en el Mundial 2026.

Probables formaciones

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Marco Pasalic, Ante Budimir e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.

Datos del partido

  • Partido: Croacia vs. Ghana
  • Competencia: Mundial 2026 – Grupo L
  • Hora: 18.00
  • Estadio: Philadelphia Stadium
  • TV: DSports
  • Árbitro: Abdulrahman Al Jassim

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