Colombia y la Portugal de Ronaldo definen el primer puesto del grupo

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 7º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Egipto 1
Irán 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Bélgica 5
FINALIZADO
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
Colombia -
Portugal -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
RD Congo -
Uzbekistán -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Colombia y la Portugal de Ronaldo definen el primer puesto del grupo

Se enfrentan este sábado desde las 20.30 en el Miami Stadium, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Hoy 00:00

Colombia y Portugal se enfrentarán este sábado desde las 20.30 en el Miami Stadium, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El seleccionado de Néstor Lorenzo intentará cerrar una fase de grupos perfecta frente a uno de los candidatos al título, mientras que los lusos buscarán confirmar su recuperación y quedarse con el liderazgo de la zona.

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Colombia llega a este compromiso con la clasificación prácticamente asegurada tras imponerse en sus dos primeras presentaciones. Los Cafeteros derrotaron 3-1 a Uzbekistán y luego vencieron 1-0 a República Democrática del Congo, resultados que los dejaron en una posición inmejorable para pelear por el primer puesto del grupo.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo sabe que tendrá su examen más exigente en lo que va del torneo. Más allá de los buenos resultados, el equipo buscará mostrar una mejor versión futbolística ante un rival de jerarquía internacional y confirmar que puede competir de igual a igual frente a uno de los principales candidatos al título.

Del otro lado estará Portugal, que llega fortalecido luego de golear 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo, en un encuentro que dejó atrás las dudas generadas tras un comienzo irregular en la competencia. El equipo conducido por Roberto Martínez intentará imponer su poder ofensivo para quedarse con el liderazgo del Grupo K.

Con figuras de primer nivel como Bruno Fernandes, Vitinha, João Félix y el histórico Cristiano Ronaldo, el seleccionado portugués buscará cerrar la primera fase con una actuación convincente y llegar con confianza a los 16avos de final.

Probables formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Richard Ríos o Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Datos del partido

  • Partido: Colombia vs. Portugal
  • Competencia: Mundial 2026 – Grupo K
  • Hora: 20.30
  • Estadio: Miami Stadium
  • TV: DSports
  • Árbitro: Alireza Faghani (Irán)

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