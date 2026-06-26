Colombia y la Portugal de Ronaldo definen el primer puesto del grupo

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Se enfrentan este sábado desde las 20.30 en el Miami Stadium, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.
Colombia y Portugal se enfrentarán este sábado desde las 20.30 en el Miami Stadium, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El seleccionado de Néstor Lorenzo intentará cerrar una fase de grupos perfecta frente a uno de los candidatos al título, mientras que los lusos buscarán confirmar su recuperación y quedarse con el liderazgo de la zona.
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Colombia llega a este compromiso con la clasificación prácticamente asegurada tras imponerse en sus dos primeras presentaciones. Los Cafeteros derrotaron 3-1 a Uzbekistán y luego vencieron 1-0 a República Democrática del Congo, resultados que los dejaron en una posición inmejorable para pelear por el primer puesto del grupo.
El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo sabe que tendrá su examen más exigente en lo que va del torneo. Más allá de los buenos resultados, el equipo buscará mostrar una mejor versión futbolística ante un rival de jerarquía internacional y confirmar que puede competir de igual a igual frente a uno de los principales candidatos al título.
Del otro lado estará Portugal, que llega fortalecido luego de golear 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo, en un encuentro que dejó atrás las dudas generadas tras un comienzo irregular en la competencia. El equipo conducido por Roberto Martínez intentará imponer su poder ofensivo para quedarse con el liderazgo del Grupo K.
Con figuras de primer nivel como Bruno Fernandes, Vitinha, João Félix y el histórico Cristiano Ronaldo, el seleccionado portugués buscará cerrar la primera fase con una actuación convincente y llegar con confianza a los 16avos de final.
Probables formaciones
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Richard Ríos o Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Datos del partido