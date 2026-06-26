RD Congo va por el milagro de la clasificación ante una Uzbekistán sin chances

Se enfrentaN este sábado desde las 20.30 en el Atlanta Stadium, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

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República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentarán este sábado desde las 20.30 en el Atlanta Stadium, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. Ambos llegan con escasas posibilidades de avanzar y necesitan un triunfo, además de otros resultados, para soñar con la clasificación a los 16avos de final.

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República Democrática del Congo afrontará un partido decisivo luego de un inicio irregular en la Copa del Mundo. El seleccionado africano rescató un valioso empate frente a Portugal en el debut, pero cayó 1-0 ante Colombia en la segunda jornada, resultado que lo dejó obligado a ganar para mantener vivas sus esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros.

El conjunto dirigido por Sébastien Desabre deberá mejorar su eficacia ofensiva y esperar una combinación favorable de resultados. Con apenas un punto en dos presentaciones, ya no depende exclusivamente de sí mismo para acceder a la fase eliminatoria.

Del otro lado estará Uzbekistán, que atraviesa un panorama aún más complicado. El equipo dirigido por Fabio Cannavaro todavía no sumó unidades y llega golpeado tras la dura derrota por 5-0 frente a Portugal, un resultado que complicó seriamente sus aspiraciones en el certamen.

Con figuras como Abdukodir Khusanov y Eldor Shomurodov, el seleccionado asiático intentará despedirse con una buena actuación y mantener una mínima ilusión de clasificación, aunque para ello necesitará una victoria y una serie de resultados favorables en el resto del grupo.

Probables formaciones

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov; Bekhruz Karimov, Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Datos del partido