Franco Colapinto afronta una jornada clave con la tercera práctica y la clasificación del GP de Austria

El piloto argentino buscará aprovechar el trabajo realizado por Alpine durante el viernes para pelear por un lugar competitivo en la grilla de largada.

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Franco Colapinto volverá a salir a pista este sábado en el Red Bull Ring para disputar la tercera práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El piloto argentino buscará aprovechar el trabajo realizado por Alpine durante el viernes para pelear por un lugar competitivo en la grilla de largada.

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Luego de completar las dos primeras sesiones de entrenamientos, Franco Colapinto encara un día decisivo en el circuito de Spielberg. El piloto de Alpine intentará dar un paso adelante en el rendimiento de su A526, luego de una jornada de viernes con sensaciones encontradas, en la que el equipo probó distintas configuraciones aerodinámicas y estrategias de neumáticos.

En la primera práctica libre, el argentino dejó una imagen alentadora al finalizar en el octavo puesto con un tiempo de 1m08s962, a 1s166 del más veloz, Kimi Antonelli (Mercedes). Durante esa sesión, el equipo introdujo mejoras en el monoplaza y modificó el alerón delantero y trasero, cambios que permitieron mejorar notablemente el comportamiento del auto con neumáticos blandos.

Sin embargo, en la segunda práctica, el rendimiento no fue el mismo. Colapinto concluyó 16° con un registro de 1m08s831, a 1s817 de Antonelli. A lo largo de la sesión, el pilarense realizó dos tandas con neumáticos blandos y el resto del trabajo estuvo enfocado en simulaciones de carrera con neumáticos duros y el tanque cargado de combustible, buscando recopilar información sobre el desgaste de las gomas bajo las altas temperaturas que presentó el circuito austríaco.

Por su parte, su compañero Pierre Gasly terminó 11° con un tiempo de 1m08s376, utilizando principalmente neumáticos medios. Los ingenieros de Alpine analizarán ahora la información recopilada por ambos pilotos para definir la mejor estrategia de cara a la clasificación y la carrera, teniendo en cuenta la elevada degradación de los neumáticos registrada con 45°C de temperatura en pista y 31°C de ambiente.

Con los datos obtenidos durante el viernes, Colapinto buscará mejorar el equilibrio del auto en la tercera práctica libre, última oportunidad para realizar ajustes antes de la clasificación, donde intentará meterse en una buena posición para afrontar la carrera del domingo.

Horarios del Gran Premio de Austria para Argentina

Sábado 27 de junio

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10.00

Toda la actividad del Gran Premio de Austria podrá seguirse en vivo por ESPN, Disney+, Fox Sports y el F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1.