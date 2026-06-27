En imágenes: Santiago del Estero palpita el duelo de Argentina ante Jordania por el Mundial 2026

A horas del encuentro por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, los santiagueños comenzaron a vivir una jornada cargada de ilusión, camisetas celestes y blancas y mucha expectativa por una nueva presentación del equipo de Lionel Scaloni.

Hoy 22:29

La pasión mundialista volvió a sentirse con fuerza en Santiago del Estero. En la previa del encuentro entre la Selección Argentina y Jordania, una gran cantidad de hinchas se reunió este sábado en la Fan Zone del Fórum, uno de los puntos de encuentro elegidos para vivir el clima de la Copa del Mundo.

Familias, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades disfrutaron de una jornada cargada de color celeste y blanco. Banderas, camisetas y canciones acompañaron la espera del partido que marcará el cierre de la fase de grupos para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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La expectativa es enorme, pese a que Argentina ya tiene asegurada la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto del Grupo J. El seleccionado nacional buscará mantener el puntaje ideal cuando se mida ante Jordania desde las 23.00 en el Dallas Stadium, de Arlington, Texas.

Mientras tanto, en la Fan Zone del Fórum, el ambiente es de fiesta. Las imágenes reflejan la ilusión y el entusiasmo de los santiagueños, que una vez más acompañan a la Albiceleste con la esperanza de seguir soñando con un nuevo título mundial.

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