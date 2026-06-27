Niños del Jardín Municipal N°8 conocieron la importancia de la recolección de residuos

Alumnos de las salas de 4 años participaron de una jornada educativa junto al personal del Centro Operativo N°5, con el objetivo de promover hábitos responsables y conciencia ambiental desde la primera infancia.

Hoy 22:20

El Jardín de Infantes Municipal N°8 “Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa”, dependiente de la Municipalidad de la Capital, recibió al personal del Centro Operativo N°5 para desarrollar una jornada de aprendizaje destinada a que los niños conozcan la importancia del trabajo que realizan los recolectores de residuos en la ciudad.

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La actividad contó con la participación de alumnos de las salas de 4 años, de los turnos mañana y tarde, quienes pudieron compartir un encuentro educativo y recreativo con los operarios municipales. A través de la visita, los niños conocieron de cerca las tareas cotidianas vinculadas con la recolección de residuos y comprendieron el valor de esta labor para mantener la higiene urbana.

La propuesta surgió desde la institución educativa, con el objetivo de acercar a los pequeños a experiencias concretas que les permitan incorporar conocimientos sobre el cuidado del ambiente, el respeto por el trabajo municipal y la importancia de colaborar desde el hogar con acciones responsables.

Desde el equipo directivo destacaron que esta articulación con distintas áreas municipales busca promover la conciencia ambiental desde la primera infancia. En ese sentido, señalaron: “Buscamos que nuestros alumnos, junto a sus familias y vecinos, incorporen hábitos responsables como sacar las bolsas de residuos domiciliarios en día y horario, según el recorrido del camión recolector”.

Asimismo, remarcaron que este tipo de actividades fortalecen el vínculo entre la comunidad educativa y los trabajadores municipales, al tiempo que permiten valorar el rol fundamental que cumplen diariamente los recolectores para el orden, la limpieza y el bienestar de los vecinos de la ciudad.