Benavente y Nassif recorrieron las capacitaciones de “Santiago Crece con Vos” en el ITSE

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Capital y la ministra de Educación de la Provincia visitaron los cursos de formación que se dictan en el instituto, destinados a brindar herramientas laborales a jóvenes santiagueños.

Hoy 22:25

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital y director ejecutivo ad honorem del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), Ing. Mario Benavente, recibió a la ministra de Educación de la Provincia, Mariela Nassif, en la sede del instituto, donde realizaron un recorrido por los espacios de capacitación del programa “Santiago Crece con Vos”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la visita, los funcionarios tomaron contacto con docentes y alumnos que participan de los diferentes cursos de formación, orientados a brindar herramientas concretas para la inserción laboral de los jóvenes.

En la oportunidad, recorrieron las clases de sistemas de vigilancia, alarmas y cámaras; impresión 3D; instalación de redes informáticas; procesos de automatización; y mantenimiento de jardines y piletas, entre otras propuestas que forman parte de la oferta de capacitación.

Benavente y Nassif destacaron el avance de estos espacios de formación, que permiten a los egresados acceder a nuevos conocimientos técnicos y fortalecer sus posibilidades de salida laboral.

Asimismo, remarcaron la importancia de articular políticas educativas y de capacitación que acompañen las demandas actuales del mundo del trabajo, promoviendo oportunidades de crecimiento para una importante cantidad de jóvenes santiagueños.