El Movimiento Fuerza Vecinal oficializó su lista de candidatos para las elecciones municipales

En el marco del cronograma electoral rumbo a los comicios municipales del próximo 2 de agosto, el Movimiento Fuerza Vecinal formalizó el pasado viernes la nómina de postulantes que competirán por los cargos ejecutivos y legislativos locales.

29/06/2026

La fórmula que encabeza la propuesta del espacio vecinalista está integrada por Gustavo Miranda, como candidato a Intendente, acompañado por Roselia Fernández en la viceintendencia. Asimismo, el partido confirmó las postulaciones para la Defensoría del Pueblo, con Cristina Gallego como titular y Ivana Mariros Fernández Zuain como suplente.

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La propuesta legislativa

Durante el acto, se dio a conocer la estructura de la lista de concejales titulares, encargada de representar la plataforma del sector en el cuerpo deliberativo municipal, la cual quedó conformada por: José Carabajal, Marta Carrizo, Miguel Badr, Claudia Carabajal, Alejandro Coria, Claudia Viviana Sánchez, Gustavo Medina, Alejandra Frias, Carlos Diaz, Nora Salto, José Luna y Miriam Pato.

En la categoría de concejales suplentes, la nómina presentada se completó con: Manuel Santillán, Silvia Saad, Cesar Godoy, Gabriela Medina, Omar Taboada, Ángela Vizgarra, Rosmiro Herrera, Andrea Saad, Franco Santillan Rojas, Emma Guzmán y Mónica Bratti.

Detalles del plenario

La presentación se realizó en un plenario general que tuvo lugar en la sede de calle Necochea 759. Durante el encuentro, los referentes del movimiento dieron a conocer formalmente a sus candidatos ante la militancia y expusieron los lineamientos centrales de la propuesta que no buscará captar el respaldo del electorado el próximo 2 de agosto.

Con este paso, el Movimiento Fuerza Vecinal consolidó su oferta electoral, integrándose definitivamente al escenario político local en un contexto de definiciones estratégicas para todas las fuerzas participantes.