Messi sorprende en el lanzamiento de la nueva película de Spider-Man

Lionel Messi, el capitán de la selección argentina, se une a Tom Holland en un spot promocional para la película Spider-Man: Brand New Day, generando gran expectación entre los aficionados al cine y al fútbol.

Hoy 06:11

Lionel Messi ha protagonizado un spot publicitario junto a Tom Holland para la promoción de Spider-Man: Brand New Day, una película que se lanzará en el contexto previo al Mundial 2026. Esta colaboración lo inserta en una de las franquicias cinematográficas más reconocidas de la industria, buscando amplificar la conversación en redes sociales.

La campaña está diseñada para acompañar el estreno de la nueva película de Spider-Man, que está programado para finales de julio, con una llegada anticipada a América Latina antes del lanzamiento global en Estados Unidos. Aunque el video no revela detalles cruciales de la trama, logra conectar con dos audiencias masivas: los aficionados al fútbol y los seguidores del universo Marvel.

En la escena, Tom Holland, en su papel de Peter Parker, abre una puerta para encontrarse con Messi, quien parece estar en busca del verdadero Spider-Man. Esta inesperada sorpresa establece el tono humorístico del spot, indicando que la pieza está diseñada para ser compartida rápidamente en plataformas sociales. Posteriormente, el Hombre Araña entra en escena y el ritmo del video cambia. El superhéroe le pregunta a Messi si teme a las alturas, pero Lionel no entiende la pregunta y, en un giro cómico, es llevado a recorrer Nueva York mientras se desplaza con las telarañas, gritando despavorido.

La aparición de Messi no se plantea como una acción deportiva convencional ni como una promoción estrictamente vinculada al torneo, aunque la campaña se beneficia del contexto del Mundial 2026. En este sentido, la figura del futbolista actúa como un puente entre dos audiencias que ya son masivas por sí solas. Esta no es la primera vez que el capitán argentino participa en publicidades de gran alcance durante períodos asociados a competencias; sin embargo, su inclusión en el universo de Spider-Man aporta un elemento innovador.

La combinación de fútbol, humor y cultura pop es un factor clave en la rápida repercusión del video. La imagen de Messi dentro de este universo ha sido suficiente para que la pieza se viralice entre aficionados al cine, al fútbol y al propio jugador.

Spider-Man: Brand New Day representa el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de los eventos narrados en Spider-Man: No Way Home. La trama se desarrolla en una nueva etapa del personaje, en un mundo que ya no recuerda su verdadera identidad, enfrentándose a nuevos conflictos que le obligan a reconstruir su vida como superhéroe. La película es dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un elenco que incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros.

El spot con Messi se basa en una lógica promocional directa: no desarrolla la trama, pero genera conversación en torno al estreno. En una campaña que compite por la atención del público, reunir al futbolista más influyente del mundo con el Spider-Man de Holland fue la estrategia elegida para convertir la película en un tema de conversación inmediato en redes sociales.