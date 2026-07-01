Crítica de "La muerte de Robin Hood"

Michael Sarnoski firma el guion y dirige este drama que se mueve entre la reinterpretación del mito y la creación de uno nuevo, con Jackman acompañado por Jodie Comer, Bill Skarsgård, Noah Jupe y Murray Bartlett.

Hoy 07:18

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

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Lo más sencillo, aunque no para Michael Sarnoski, director y guionista de 'La muerte de Robin Hood', habría sido aproximar al crepúsculo, a la oscuridad revisionista de los mitos y leyendas, la hermosa historia de amor que Richard Lester dirigió a partir de un guion (espléndido) del autor de 'El león en invierno', James Goldman: 'Robin y Marian' (1976). No lo ha hecho pese a que su película, sumida en su mayor parte en la penumbra y la noche (felicitación a su director de fotografía), alcance, cual la misma flecha final, la posteridad de las obras maestras del romanticismo. Los personajes de este auto sacramental de sentimental laicismo sobreviven atrapados en una noche eterna.

La luz existe, no solo en la abadía/santuario sino en el amanecer del adiós. Busca refugio cinematográfico en los géneros aventurero y romántico para hacer algo nuevo, algo viejo y algo eterno. Su Robin Hood, su Little John y esa hermana Brígida que es tanto Lady Marian como la reminiscencia de un amor malogrado, son sombras que se asustan a sí mismas como el fantasma del padre muerto lo hacía con el príncipe Hamlet. De hecho, 'La muerte de Robin Hood' comienza siendo tan violenta e implacable, masoquista, como 'El hombre del Norte', el 'Hamlet' de Robert Eggers, para al poco esconderse en una suerte de epílogo a la asimismo shakespeariana Tito Andrónico.

El halcón y la flecha

El gran acierto de la película es su capacidad de evocar la leyenda, desmitificarla y terminar renombrándola con enérgica pasión. Sus héroes y villanos niegan sistemáticamente su propio nombre y su pasado. Lo matan y lo borran de las baladas de juglares. De la misma manera, Sarnoski niega la adscripción genérica del film, moviéndose entre la reinterpretación del mito y la creación de uno nuevo. Pasa de la violencia a la elegía, en ambas presente un poderoso sentimiento de compasión (ese asesinato que abre la historia) y en eso 'La muerte de Robin Hood' prosigue el discurso de su director. Como Nicolas Cage en 'Pig' (2021), Hugh Jackman acepta el dolor, huye de la venganza y hace las paces con su pasado de la única manera posible, la misma que Lupita Nyong’o en 'Un lugar tranquilo: Día 1' (2024). Quizá convertirse en una obra clásica e imperecedera necesite de un sacrificio. O del acto de amor (al cine) de una flecha volando hacia la eternidad.

Para arqueros de la pervivencia de un cine clásico y vanguardista a la vez.