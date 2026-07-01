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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 12º
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La importancia de inflar correctamente las cubiertas de tu vehículo

Inflar las cubiertas de un vehículo de manera adecuada es esencial para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo. Según la Asociación Internacional de Fabricantes de Neumáticos, un mal inflado puede aumentar el riesgo de accidentes en más de un 30%.

Hoy 06:12

En el ámbito de temas varios, el correcto inflado de las cubiertas de un vehículo es un aspecto crucial que no debe ser ignorado. A lo largo de los años, han surgido numerosas recomendaciones sobre cómo llevar a cabo esta tarea de forma efectiva.

El inflado adecuado de las cubiertas no solo mejora la seguridad, sino que también influye en el rendimiento del combustible. Un estudio del año 2020 reveló que un neumático desinflado puede aumentar el consumo de combustible hasta en un 3%. Por lo tanto, mantener la presión correcta es vital.

Para saber cuál es la presión correcta para tus cubiertas, consulta el manual del propietario de tu vehículo o la etiqueta ubicada en el marco de la puerta del conductor. Generalmente, la presión ideal varía entre 30 y 35 PSI, dependiendo del modelo y tipo de vehículo.

Es recomendable verificar la presión de las cubiertas al menos una vez al mes. Utiliza un manómetro para obtener una lectura precisa. Si la presión es baja, deberás inflar las cubiertas hasta alcanzar el nivel recomendado.

Además, es importante revisar la condición de las cubiertas con regularidad. Busca signos de desgaste, cortes o cualquier daño visible que pueda afectar su funcionamiento. Un neumático en mal estado puede ser tan peligroso como uno desinflado.

Recuerda que el clima también puede afectar la presión de las cubiertas. Las temperaturas frías pueden hacer que la presión disminuya, mientras que el calor puede aumentarla. Ajusta la presión según las condiciones climáticas para garantizar un funcionamiento óptimo.

Por último, realizar un mantenimiento periódico de las cubiertas, que incluya rotación y alineación, ayudará a prolongar su vida útil y a mejorar la experiencia de conducción. Mantener las cubiertas en buen estado es esencial para la seguridad y el rendimiento de tu vehículo.

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