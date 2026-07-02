Juicio por la muerte de Maradona: Matías Morla declarará por primera vez ante el tribunal

La audiencia será clave en el segundo juicio por la muerte de Maradona, donde el exapoderado del astro declarará ante los jueces y podría aportar información determinante sobre sus últimos días. También está citado Jonathan Espósito, sobrino del exfutbolista.

Hoy 07:40

El abogado Matías Morla y Jonathan Espósito declararán este jueves en el marco del segundo juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona. La vigesimocuarta audiencia comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro.

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Ambos testimonios son considerados fundamentales: Espósito, sobrino del 10, convivió con Maradona durante su internación domiciliaria en la vivienda del country San Andrés, en Tigre, mientras que Morla administró las marcas del exfutbolista y fue su apoderado durante siete años.

Morla enfrenta un juicio por defraudación por administración fraudulenta junto a su cuñado y exasistente personal de Maradona, Maximiliano Pomargo; las hermanas Rita y Ana Maradona; la escribana Sandra Iampolsky; y el exadministrador de marcas Sergio Garmendia.

En declaraciones previas, Gianinna Maradona había solicitado que Morla y Víctor Stinfale fueran investigados por la muerte del exjugador, acusándolos de “manejar los hilos” y ser responsables de sus últimos cuidados. Por su parte, Espósito ha sido señalado como la persona que le suministraba medicamentos durante la internación domiciliaria.

Entre los acusados de homicidio simple con dolo eventual están el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini. La pena por este delito va de 8 a 25 años de prisión, según el Código Penal.

La declaración de Morla y Espósito permitirá a los jueces reconstruir los últimos días de Maradona y esclarecer responsabilidades, aportando elementos clave para la causa que busca determinar si hubo negligencias o irregularidades en la atención que recibió el futbolista.