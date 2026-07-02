"En junio el dólar subió 5,5% pero este aumento no pasó a los precios"

Así lo indicó en su columna de este jueves para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados analizó la situación económica en su columna de este jueves en Radio Panorama y destacó que durante junio el dólar registró una suba del 5,5% sin trasladarse a los precios, un dato que consideró positivo en el actual contexto.

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“El mes de junio, el dólar subió 5,5% pero la inflación no sufrió las consecuencias”, señaló el especialista, quien remarcó que esto permitió ganar competitividad sin impacto inflacionario, algo poco frecuente en la economía argentina.

En otro tramo de su análisis, Granados se refirió a la problemática energética en medio de las bajas temperaturas. Explicó que, pese al desarrollo de Vaca Muerta y la capacidad exportadora, no se trata de una falta de gas sino de limitaciones en la infraestructura para transportarlo hacia los centros de consumo.

Asimismo, el economista cuestionó la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central realizada años atrás, al considerar que se desvió de su función principal. “El Banco Central tiene que cuidar la moneda”, sostuvo, y recordó que anteriormente ese era su objetivo central, antes de incorporar metas vinculadas al salario y el empleo.

En ese sentido, mencionó que distintos sectores plantean la necesidad de que el Congreso avance en la independencia del Banco Central, un debate que, según indicó, se remonta a conflictos institucionales como el ocurrido durante la gestión de Martín Redrado.

Por último, Granados hizo referencia al escenario internacional y señaló que en Brasil las autoridades monetarias -entre ellas el vicepresidente del BCRA- hablaron de fortalecer las reservas de cara a un año electoral. Según explicó, el objetivo es evitar tensiones cambiarias y garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda con la menor presión posible en el corto plazo.