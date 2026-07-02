En vivo: Elías Suárez inaugura tres escuelas y un jardín de infantes en el departamento Banda

El mandatario provincial encabezará el acto central en la Escuela N° 1054 "Fragata Libertad", desde donde habilitará por videoconferencia las obras realizadas en establecimientos de La Banda y Las Abras, además de entregar viviendas sociales.

Hoy 08:59

El gobernador Elías Suárez encabezará este jueves, desde las 9 horas, una nueva jornada de inauguraciones de infraestructura educativa con la habilitación de tres escuelas y un jardín de infantes en el departamento Banda, además de la entrega de viviendas sociales en el Tramo 16.

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La actividad central se desarrollará en la Escuela N° 1054 "Fragata Libertad", ubicada en el Tramo 16, desde donde el mandatario provincial dejará inauguradas de manera simultánea, mediante una videoconferencia, las obras de ampliación, refacción y remodelación de los distintos establecimientos educativos.

Las instituciones que serán habilitadas son la Escuela N° 1054 "Fragata Libertad", la Escuela N° 273 "Alfredo Gargaro", el Jardín de Infantes Anexo N° 324 "Luz de Luna", en la localidad de Las Abras, y la Escuela N° 232 "Naciones Unidas", ubicada en la ciudad de La Banda.

Obras para fortalecer la educación

En la antesala del acto, la ministra de Educación de la provincia, Mariela Nassif, destacó la importancia de las obras y señaló que forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura escolar.

"Son muchas las instituciones y empezamos a agrupar las obras para darles visibilidad y presencia. Vamos a inaugurar tres escuelas en el departamento Banda", expresó la funcionaria durante una entrevista con Radio Panorama.

Nassif explicó que entre los establecimientos se encuentra la Escuela Naciones Unidas, una institución emblemática de la ciudad de La Banda que supera los 400 alumnos y desarrolla distintas propuestas de formación para niños.

A ella se suman dos establecimientos rurales: la Escuela N° 1054 "Fragata Libertad", del Tramo 16, una obra largamente esperada por la comunidad educativa y que cuenta con cerca de 100 estudiantes, y la Escuela N° 273 "Alfredo Gargaro", de Las Abras, que posee una matrícula de 29 alumnos.

Infraestructura y conectividad

La ministra remarcó que las obras no solo comprenden la renovación edilicia, sino también la incorporación de equipamiento moderno y tecnología, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.

En ese marco, resaltó que la provincia alcanzó el 100% de conectividad en las escuelas, mediante distintos sistemas como fibra óptica y cable módem, de acuerdo con las características y posibilidades de acceso de cada comunidad.

"Esto nos obliga a tener escuelas equipadas y que sean verdaderas herramientas pedagógicas", sostuvo.

Avances en la carrera docente

Durante la entrevista, Nassif también hizo referencia a las políticas destinadas al fortalecimiento de la carrera docente. En ese sentido, indicó que continúan avanzando los concursos docentes en el marco del Consejo Federal de Educación, con una importante participación de aspirantes.

Asimismo, destacó la incorporación del criterio de arraigo para los cargos de base, priorizando a docentes que residen en las localidades donde funcionan las escuelas y que aún no poseen cargos, con el propósito de generar oportunidades laborales para jóvenes profesionales.

"Son políticas que van a afianzar la calidad educativa y permitir que ciudadanos comprometidos puedan desempeñarse en sus propias comunidades", concluyó la ministra.