Florencia Peña demandará a Nicolás Occhiato por $750 millones tras su salida de Luzu TV

La actriz iniciará acciones legales por daños y perjuicios luego de ser desvinculada de la señal tras la polémica por la difusión de una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi.

Hoy 08:48

Dos semanas después de que Florencia Peña haya dado por muerto al padre de Lionel Messi al aire de Luzu TV, salió a la luz la cifra oficial por la que demandará a Nicolás Occhiato, quien la habría despedido de la señal por el escándalo.

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El dueño de la compañía había deslizado que fue ella quien decidió dar un paso al costado de El Show del Verano tras la polémica por la fake news, pero ahora la actriz tiene otra versión de los hechos y va por todo.

Al aire de Pasó en América (América), Barby Franco, la mujer de Fernando Burlando, ventiló la cifra millonaria por la que Peña demandará al productor por daños y perjuicios. “Lo lleva a juicio por 750 millones de pesos argentinos”, lanzó.

Días atrás, en el programa de Mirtha Legrand, el abogado reconoció que su clienta estaba muy angustiada por todo lo que pasó.

“El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada. Ella no está bien, está atravesada por el dolor”, expresó.

También consideró que la decisión tomada por el canal fue precipitada: “Fue un poco apresurada, porque ella es una persona de bien que cometió un error y había un contrato firmado con condiciones específicas”.

Qué dijo Nico Occhiato sobre la fake news de Florencia Peña en Luzu TV

Nicolás Occhiato habló de la polémica que se desató por la fake news de Florencia Peña en Luzu TV. En su programa Nadie dice nada, se defendió de las críticas por el escándalo y enfatizó que lo sucedido “fue con cero mala leche”.

“Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, con esos errores después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal. Dicho todo esto, hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir y está todo recontra aclarado”, pronunció.