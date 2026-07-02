Temperaturas templadas y cielos nublados en Añatuya: detalles para hoy Jueves 2 de julio de 2026

Los añatuyenses se encontrarán hoy con un clima fresco y parcialmente nublado. El pronóstico indica que las temperaturas no superarán los 14 grados.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses se despertaron con un clima parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 7.4 °C. A pesar de las nubes, el día se presenta como una buena oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente.

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Con una humedad del 79% en el ambiente, la sensación térmica se siente un poco más fría, alcanzando solo los 4.5 °C. El viento del sur, que sopla a 16.9 km/h, contribuye a esa sensación de frescura, así que es recomendable abrigarse.

El pronóstico para hoy indica que la temperatura mínima será de 7 °C y la máxima alcanzará los 13.1 °C. Los añatuyenses deberán prepararse para un día donde los cielos seguirán cubiertos, lo que podría ser ideal para quienes prefieren evitar el sol intenso.

De cara a los próximos días, el clima se mantendrá parcialmente nublado este viernes, con una temperatura mínima que descenderá a 3.4 °C y una máxima de 12.1 °C. Así, se anticipa un fin de semana que también comenzará fresco.

Para el sábado, se espera un cambio en la tendencia, ya que el sol hará su aparición con un pronóstico soleado. Las temperaturas oscilarán entre 3.4 °C de mínima y 14.8 °C de máxima, lo que sin duda brindará un alivio a los añatuyenses que anhelan un poco de calor.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.