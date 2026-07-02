Sadie Sink elogió a Tom Holland tras su debut en Spider-Man: "Me hizo sentir muy cómoda"

La actriz se suma a Spider-Man: Brand New Day en un papel aún secreto y destacó el clima de trabajo junto al protagonista y el equipo de Marvel.

Hoy 07:42

La actriz Sadie Sink, reconocida por su papel en Stranger Things, se incorporó al elenco de Spider-Man: Brand New Day en un rol que, por ahora, se mantiene bajo estricta reserva. En ese contexto, brindó detalles sobre su experiencia trabajando junto a Tom Holland, protagonista de la saga.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista con Nylon, Sink destacó el ambiente en el set y, en particular, la actitud del actor británico. “Fue interesante entrar en ese espacio y ser un poco una outsider en ese sentido, pero él no podría haber sido más amable, y todo el equipo en general también”, expresó. Además, remarcó: “Él fue muy relajado y abierto, y me hizo sentir muy cómoda”.

Aunque su personaje aún no fue revelado, la actriz reconoció que le resulta llamativo el nivel de expectativa que rodea a las producciones de Marvel. “Sabía que era una marca enorme, especialmente Spider-Man, con una base de fans gigantesca. Pero realmente se siente como algo mucho más grande. Estas películas son otro mundo”, señaló.

Sadie Sink

La nueva entrega, Spider-Man: Brand New Day, mostrará a Peter Parker enfrentando una nueva etapa: continuará luchando contra el crimen en un mundo que ya no lo recuerda, mientras lidia con el peso de ver cómo sus seres queridos siguen adelante sin él. En ese contexto, atravesará una transformación que podría ser clave para enfrentar a una amenaza inédita e invisible.

El film contará con un elenco destacado que, además de Holland y Sink, incluye a Zendaya, Jon Bernthal, Liza Colón-Zayas y Mark Ruffalo. La expectativa crece entre los fanáticos, especialmente por el misterio que rodea al personaje que interpretará Sink.