Lili Reinhart apuesta por el romance con “La hipótesis del amor”, su nueva película

La exitosa novela de Ali Hazelwood llega al streaming el 23 de septiembre con una historia de citas falsas, ciencia y química inesperada entre sus protagonistas.

Hoy 07:47

La comedia romántica vuelve a ganar terreno en el streaming y Prime Video se prepara para sumar un nuevo título fuerte al género con “La hipótesis del amor”, protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman. Basada en el fenómeno literario de Ali Hazelwood, la película propone una historia clásica con un giro moderno: una relación falsa que comienza por accidente y termina desafiando las emociones reales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La trama sigue a Olive, una joven doctorada ambiciosa y carismática, que besa a un desconocido sin previo aviso y termina fingiendo una relación con él. Ese hombre es Adam, un profesor de carácter duro y reputación intimidante. Lo que comienza como una estrategia para convencer a su mejor amiga pronto evoluciona hacia un vínculo mucho más profundo, con un congreso científico como inesperado telón de fondo romántico.

El film, que se estrenará el 23 de septiembre, fue presentado durante el Obsessed Fest, el evento para fans organizado por la plataforma en Los Ángeles. Allí, los protagonistas compartieron detalles del rodaje, que tuvo lugar el verano pasado en Montreal, y reflexionaron sobre su incursión en el género.

Lili Reinhart

Reinhart confesó que inicialmente dudó en aceptar el proyecto, pero el guion terminó por convencerla: “Es una comedia romántica atemporal, como las de los 90”, afirmó la actriz, quien además se desempeña como productora ejecutiva.

Por su parte, Tom Bateman recordó la prueba de química que realizaron a distancia, con ella en Nueva York y él en Londres: “Me sorprendió la química que conseguimos. A pesar de la distancia, fue algo muy colaborativo y divertido, no quería que terminara”, señaló.

Con una historia que combina humor, romance y el mundo académico, “La hipótesis del amor” busca conectar con el público joven.