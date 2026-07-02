Clima en Termas de Río Hondo: lluvias y temperaturas bajas para hoy Jueves 2 de julio de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo se caracterizan por lluvias irregulares y temperaturas frescas. Se espera un clima inestable durante los próximos días.
La ciudad de Termas de Río Hondo se encuentra bajo la influencia de lluvias irregulares en las cercanías, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. Con una temperatura actual de 8.1 °C, los termenses están sintiendo una sensación térmica aún más baja, de 5.7 °C, debido a la combinación de humedad y viento.
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La humedad en la región se encuentra en un 76%, lo que contribuye a la sensación de frío y a las precipitaciones intermitentes que se están registrando. El viento, que sopla a 14 km/h desde el suroeste, también juega un papel importante en la percepción de la temperatura.
Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima ronde los 7.7 °C y la máxima alcance los 8.8 °C. Los termenses deben estar preparados para un día mayormente lluvioso, ya que las precipitaciones irregulares continuarán afectando la región.
El pronóstico para mañana, 3 de julio, indica que las lluvias irregulares persistirán, con mínimas de 7.4 °C y máximas de 10.7 °C. Es un buen momento para que los termenses mantengan sus paraguas a mano y se abrigen adecuadamente.
Finalmente, el 4 de julio se prevé un cambio en las condiciones climáticas, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 6 °C de mínima y los 15.4 °C de máxima. Aunque la lluvia podría dar un respiro, el clima fresco seguirá presente en Termas de Río Hondo.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.