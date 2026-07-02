Clima en Termas de Río Hondo: lluvias y temperaturas bajas para hoy Jueves 2 de julio de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo se caracterizan por lluvias irregulares y temperaturas frescas. Se espera un clima inestable durante los próximos días.

Hoy 08:01

La ciudad de Termas de Río Hondo se encuentra bajo la influencia de lluvias irregulares en las cercanías, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. Con una temperatura actual de 8.1 °C, los termenses están sintiendo una sensación térmica aún más baja, de 5.7 °C, debido a la combinación de humedad y viento.

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La humedad en la región se encuentra en un 76%, lo que contribuye a la sensación de frío y a las precipitaciones intermitentes que se están registrando. El viento, que sopla a 14 km/h desde el suroeste, también juega un papel importante en la percepción de la temperatura.

Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima ronde los 7.7 °C y la máxima alcance los 8.8 °C. Los termenses deben estar preparados para un día mayormente lluvioso, ya que las precipitaciones irregulares continuarán afectando la región.

El pronóstico para mañana, 3 de julio, indica que las lluvias irregulares persistirán, con mínimas de 7.4 °C y máximas de 10.7 °C. Es un buen momento para que los termenses mantengan sus paraguas a mano y se abrigen adecuadamente.

Finalmente, el 4 de julio se prevé un cambio en las condiciones climáticas, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 6 °C de mínima y los 15.4 °C de máxima. Aunque la lluvia podría dar un respiro, el clima fresco seguirá presente en Termas de Río Hondo.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.