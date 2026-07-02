La Banda bajo cielos grises: pronóstico de frío para hoy Jueves 2 de julio de 2026

Los bandeños se preparan para un día frío con temperaturas que rondan los 9 grados. El pronóstico indica que el clima se mantendrá cubierto en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños experimentan un clima parcialmente nublado con una temperatura actual de 8.2 °C, pero la sensación térmica se siente aún más baja, alcanzando solo 4.8 °C. La humedad está en un 76%, lo que contribuye a la sensación de frío en la región.

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Para el día de hoy, se espera un clima cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 7.8 °C de mínima y los 9.9 °C de máxima. Los bandeños deberán abrigarse bien, ya que el viento sopla a 22.7 km/h desde el suroeste, lo que incrementará la sensación de frío.

El pronóstico para mañana, viernes 3 de julio, también indica un día cubierto, aunque con una leve mejoría en las temperaturas, que variarán entre 7.4 °C y 11.9 °C. A pesar de la pequeña subida, el frío persistirá, manteniendo a los bandeños en alerta.

Para el sábado 4 de julio, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas, ya que el cielo se despejará y se espera un día soleado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.1 °C, mientras que las máximas podrán llegar a los 15.5 °C, ofreciendo un respiro a los bandeños tras varios días de frío.

En resumen, el clima en La Banda presenta temperaturas frescas y cielos nublados para hoy y los próximos días. La máxima de hoy será de 9.9 °C, mientras que el pronóstico para mañana se espera que alcance los 11.9 °C, manteniendo el frío como protagonista en la región.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.