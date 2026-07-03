Güemes volvió a perder en su visita a Nueva Chicago y sigue complicado

El Gaucho cayó por 2 a 0 por la fecha 19 de la Zona B de la Primera Nacional. Sigue en puestos de descenso.

Hoy 18:00

Güemes no logra salir de su difícil presente y este sábado sufrió una nueva derrota al caer por 2 a 0 frente a Nueva Chicago, en condición de visitante, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

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El conjunto santiagueño tuvo una tarde complicada en Mataderos y quedó rápidamente en desventaja en el marcador. A los 15 minutos del primer tiempo, Matías Vera estableció el 1 a 0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, el equipo dirigido por Pablo Guiñazú intentó reaccionar y buscar la igualdad, pero a los 28 minutos de la segunda etapa, Lucas Ambrogio apareció para marcar el segundo gol de Nueva Chicago y sentenciar definitivamente el encuentro.

Con esta nueva caída, Güemes se mantiene en el 17º puesto de la Zona B con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y diez derrotas. Además, el conjunto azulgrana acumula tres derrotas consecutivas, una racha que profundiza su preocupación en la lucha por mantener la categoría.

Ahora, el Gaucho buscará recuperarse rápidamente ante su gente cuando reciba a San Martín de San Juan en La Isla, en un compromiso clave para intentar cortar la mala racha y volver a sumar en el campeonato.