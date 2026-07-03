Hallaron el cuerpo de Roxana Guzmán, la periodista mexicana que grabó el momento en que hombres armados la secuestraron

Durante más de un mes, familiares, colegas y organizaciones reclamaron su aparición con vida. Detuvieron a 8 personas, entre ellas 4 policías.

Hoy 17:43

El caso de la periodista mexicana Roxana Guzmán Ramírez, cuyo secuestro quedó registrado en un impactante video que recorrió el mundo, tuvo un desenlace trágico. Las autoridades del estado de Veracruz confirmaron este viernes que la comunicadora fue hallada muerta y que ya fueron detenidas ocho personas acusadas por el crimen, entre ellas cuatro policías municipales.

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Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, había sido secuestrada durante la madrugada del 2 de junio en su vivienda de Nanchital, una localidad de unos 30.000 habitantes ubicada en el sur del estado de Veracruz.

El ataque quedó registrado por una filmación de Guzmán. En las imágenes se observa cómo dos hombres encapuchados y armados irrumpen violentamente en la vivienda tras derribar la puerta con un mazo.

Mientras apuntaban con armas largas a los ocupantes de la casa, un hombre les gritó desesperadamente: “Hay un menor de edad”. Sin embargo, los agresores continuaron con el operativo y se llevaron por la fuerza a la periodista.

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Durante más de un mes, familiares, colegas y organizaciones de defensa de la libertad de prensa reclamaron su aparición con vida, mientras la Fiscalía General del Estado desarrollaba un amplio operativo de búsqueda.

Este viernes, la investigación dio un giro definitivo. La fiscalía informó que los restos de Guzmán Ramírez fueron encontrados días atrás en una vivienda y que, tras las pericias forenses correspondientes, pudieron confirmar oficialmente su identidad.

En el mismo comunicado, las autoridades anunciaron la detención de ocho personas por el delito de homicidio. Entre los arrestados hay cuatro hombres que, al momento del secuestro y asesinato, se desempeñaban como policías municipales.

Según la investigación oficial, esos agentes colaboraban activamente con la organización criminal responsable del secuestro. La fiscalía sostuvo que “proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo”.

La tragedia no era ajena a la vida de Roxana Guzmán Ramírez. En 2017 fue testigo del asesinato de quien era su pareja, el periodista Carlos Fernández Escalante, conocido como “El Loco”, que fue baleado mientras ambos se encontraban juntos.

A pesar de ese antecedente, la comunicadora continuó ejerciendo el periodismo. Hacía aproximadamente seis meses había creado el portal Pulso Informativo del Sureste, desde donde difundía noticias locales y denuncias ciudadanas principalmente a través de redes sociales.

De acuerdo con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, entre 2005 y 2024 fueron asesinados 31 periodistas en Veracruz mientras que otros cuatro permanecen desaparecidos.

La violencia no se detuvo este año. En enero fue asesinado a balazos Carlos Castro, periodista del sitio Nota Roja, cuando se encontraba en un restaurante de la ciudad de Poza Rica, en el norte del estado. Con el crimen de Roxana Guzmán, ya son al menos tres los periodistas asesinados en Veracruz durante 2026.