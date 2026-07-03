Accidente de auto en Tucumán provoca daños materiales sin heridos

Un accidente vehicular ocurrido en San Miguel de Tucumán resultó únicamente en daños materiales sin heridos.

Hoy 17:55

En la madrugada del viernes, se produjo un accidente de tránsito en San Miguel de Tucumán, específicamente en la intersección de las avenidas Mate de Luna y Colón.

El siniestro vial implicó que un vehículo volcara tras perder el control por parte del conductor, lo que generó daños materiales significativos al automotor.

Afortunadamente, no se reportaron heridos como resultado de este incidente, lo que minimiza las consecuencias del accidente.

Las autoridades competentes han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente, aunque hasta el momento se desconoce la razón exacta de la pérdida de control del vehículo.

Además, en el mismo período se registraron dos accidentes adicionales en la ciudad, uno en la intersección de Lavalle y Adolfo de la Vega, y otro en la esquina norte, lo que ha generado preocupación entre los conductores.

Este tipo de eventos subraya la importancia de la seguridad vial y la necesidad de mantener una conducción cautelosa, especialmente en zonas de alto tráfico.

Las autoridades de tránsito de Tucumán han instado a los conductores a estar más atentos y a respetar las normas de seguridad para prevenir accidentes futuros.