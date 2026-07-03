Sarmiento fue goleado por Defensores de Vilelas y no pudo extender su gran momento en el Federal A

El Profe cayó por 3 a 0 como visitante ante el conjunto chaqueño por la 16ª fecha del campeonato.

Hoy 17:35

Sarmiento de La Banda no pudo sostener la buena racha que arrastraba en el Torneo Federal A y fue derrotado por Defensores de Vilelas por 3 a 0, en un encuentro correspondiente a la fecha 16 del certamen.

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El conjunto santiagueño disputó un partido parejo durante gran parte de la primera etapa, pero sufrió un duro golpe en tiempo de descuento. Cuando se jugaban 45+4 minutos, Gonzalo Ríos apareció para romper el cero y adelantar al equipo chaqueño, que se fue al descanso con ventaja.

En el complemento, Defensores de Vilelas aprovechó los espacios y amplió la diferencia a los 15 minutos por intermedio de Gonzalo Cañete, quien marcó el 2 a 0 y complicó las aspiraciones del conjunto bandeño.

Con Sarmiento obligado a adelantar sus líneas en busca del descuento, el local encontró espacios para liquidar la historia. Ya en tiempo adicionado, a los 45+3 minutos, Rodrigo Montenegro transformó en un verdadero golazo para sellar el 3 a 0 definitivo.

A pesar de la caída, Sarmiento continúa en el tercer puesto de la tabla con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas, manteniéndose en la pelea por los puestos de clasificación.

Ahora, el equipo santiagueño deberá dar vuelta rápidamente la página y enfocarse en su próximo compromiso, cuando reciba a San Martín de Formosa, con el objetivo de regresar a la senda del triunfo y seguir firme en la lucha dentro de la Zona B del Torneo Federal A.