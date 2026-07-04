Chavito acepta juicio abreviado por robo en Tucumán

El Ministerio Fiscal de Tucumán logró un acuerdo de juicio abreviado para Nicolás Sebastián Salazar, conocido como 'Chavito', quien enfrentará cuatro meses de prisión efectiva tras robar una lámpara en un local gastronómico.

Hoy 17:15

El Ministerio Fiscal de Tucumán ha alcanzado un acuerdo de juicio abreviado con Nicolás Sebastián Salazar, apodado 'Chavito', quien se ha declarado culpable de robo.

La investigación reveló que el 25 de junio, a las 7:20 de la mañana, Salazar ingresó a un local gastronómico en Chacabuco al 600, donde sustrajo una lámpara dicroica decorativa del exterior del establecimiento.

Después de cometer el delito, Chavito fue detenido alrededor de las 10:00 de la mañana en la intersección de Inca Garcilaso y pasaje Belisario Roldán.

La audiencia para formalizar el acuerdo se realizó el 3 de julio, con la presencia de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, liderada por María del Carmen Reuter, y la exposición del auxiliar de fiscal Nahuel Lencina.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) comunicó que las partes decidieron que Salazar cumpliría una pena de cuatro meses de prisión efectiva por ser el autor material y penalmente responsable del robo simple.

Tras evaluar los términos del convenio, la jueza aprobó el juicio abreviado, homologando el acuerdo y ordenando el traslado del condenado a una unidad carcelaria.

Es importante mencionar que Salazar ya contaba con dos condenas previas, lo que influenció en la decisión judicial.