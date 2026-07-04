El costillar a la estaca y la tortilla a la parrilla, protagonistas de los festejos por el aniversario de Añatuya

Más de 20 participantes de distintas provincias y localidades compiten en la segunda edición del certamen gastronómico, que reúne a vecinos y turistas en el Paseo de los Artesanos.

Hoy 17:31

En el marco de los festejos por el 114° aniversario de Añatuya, el Concurso de Costillar a la Estaca y Tortilla a la Parrilla volvió a convertirse este sábado en uno de los eventos más convocantes de la celebración, reuniendo a competidores, familias y visitantes en una jornada donde la gastronomía y las tradiciones ocupan un lugar central.

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Desde las primeras horas de la mañana, más de 20 concursantes comenzaron a encender los fuegos y preparar sus especialidades en el Paseo de los Artesanos, escenario elegido para la segunda edición de una competencia que sigue ganando prestigio y convocatoria.

El certamen reúne a participantes de diferentes puntos de la región, entre ellos representantes de la provincia de Córdoba, de diversas localidades de Santiago del Estero, además de cocineros de Forres, Sumampa y de la propia Añatuya, conocida como la "Capital de la Tradición".

La presencia de competidores de distintos lugares le otorgó un marcado carácter regional a la propuesta, que busca poner en valor las costumbres culinarias y promover el intercambio entre quienes mantienen vivas las recetas y técnicas tradicionales.

La actividad gastronómica se complementa con otras propuestas recreativas y culturales, que transforman al Paseo de los Artesanos en uno de los principales puntos de encuentro de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.

Durante toda la jornada, vecinos y turistas recorren el predio para disfrutar de los aromas de los costillares y las tortillas a la parrilla, además de participar de las distintas actividades organizadas en el marco de una celebración que destaca la identidad, la cultura y las tradiciones de Añatuya.