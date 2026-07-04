Brutal homicidio en Banda del Río Salí: mujer de 65 años fue atada, torturada y asesinada a puñaladas

La víctima, Marta Azucena Migliorini, fue hallada sin vida en su vivienda del barrio Aeropuerto. Tres personas fueron detenidas en relación al crimen.

Hoy 17:52

La ciudad de Banda del Río Salí se encuentra conmocionada por el asesinato de Marta Azucena Migliorini, de 65 años, hallada sin vida en su domicilio del barrio Aeropuerto con claros signos de violencia. La mujer presentaba heridas de arma blanca, golpes y evidencias de haber sido atada, en lo que la Fiscalía investiga como un homicidio ocurrido durante un robo.

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El hallazgo se produjo alrededor de las 19 del viernes cuando un sobrino de la víctima, preocupado por no poder comunicarse con ella, ingresó a la vivienda tras romper una puerta posterior y encontró a Migliorini sin vida.

Investigación y primeras medidas

Intervino de inmediato la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, junto al auxiliar de fiscal Miguel Fernández. Por disposición de la Fiscalía, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó el relevamiento completo de la escena, levantamiento de rastros, documentación fotográfica y todas las pericias necesarias.

Los investigadores constataron que la vivienda estaba revuelta, con objetos desordenados y manchas de sangre distribuidas por distintos ambientes, reforzando la hipótesis de que la mujer intentó resistirse a sus atacantes.

Detenciones y línea de investigación

Gracias a testimonios recabados durante las primeras horas, los efectivos policiales identificaron a un vecino como sospechoso. Durante un allanamiento, se hallaron entre sus pertenencias las llaves del automóvil de la víctima, considerado un elemento clave para la causa.

El hombre admitió haber ingresado a la vivienda acompañado por dos personas más, uno de ellos menor de edad, quienes también fueron aprehendidos. Los tres permanecen a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar la participación de cada uno.

Según indicaron fuentes judiciales, la principal hipótesis apunta a un homicidio cometido durante un robo, aunque se analiza detalladamente la secuencia de los hechos y la violencia extrema ejercida sobre la víctima.

Avances en la causa

Los peritos continúan trabajando sobre rastros biológicos, huellas, objetos secuestrados y registros de cámaras de seguridad, además de recopilar nuevos testimonios que permitan reconstruir el crimen.

La audiencia de formulación de cargos está prevista en las próximas horas, donde se imputará formalmente a los detenidos y se solicitarán las medidas cautelares correspondientes.

El Ministerio Público Fiscal señaló que se trata de uno de los crímenes más violentos registrados en los últimos meses en Banda del Río Salí, y que se siguen desarrollando diversas medidas para esclarecer completamente las circunstancias del asesinato.