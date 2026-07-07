Quién es Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto que le tapó casi todo a la Selección Argentina

Le adivinó un penal a Messi, tiene 26 años, se formó en Al Ahly y carga con un apellido histórico: su padre, Ahmed, atajó en el Mundial 1990 y es uno de los goleros más importantes de su país.

Hoy 13:53

Mientras la Selección Argentina busca romper el cero ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, un nombre sobresale por encima del resto en el conjunto africano. Se trata de Mostafa Shobeir, el arquero que sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas frente a Lionel Messi y los atacantes albicelestes, convirtiéndose en una de las grandes figuras del encuentro.

Nacido el 17 de marzo de 2000 en Guiza, Shobeir se formó futbolísticamente en Al Ahly, el club más poderoso de Egipto y uno de los más prestigiosos del continente africano. Su apellido tiene un peso especial en el país, ya que es hijo de Ahmed Shobeir, histórico arquero de la selección egipcia, participante del Mundial de Italia 1990 y referente de la institución donde también inició su carrera.

Durante sus primeros años como profesional, Mostafa Shobeir debió luchar contra las comparaciones y abrirse camino en medio de una fuerte competencia interna. En Al Ahly tenía por delante a Mohamed El Shenawy, capitán y símbolo del equipo, por lo que sus oportunidades llegaron de manera progresiva. Sin embargo, cada vez que le tocó jugar respondió con actuaciones de gran nivel, ganándose la confianza del cuerpo técnico y de los hinchas.

El crecimiento del arquero se consolidó especialmente en la Liga de Campeones de África, torneo en el que mostró personalidad y capacidad para rendir en escenarios de máxima exigencia. Gracias a esas actuaciones comenzó a ser señalado como el heredero natural de El Shenawy, tanto en el club como en la selección nacional.

Entre sus principales características destacan sus reflejos, la rapidez de reacción en situaciones de mano a mano y la seguridad que transmite bajo los tres palos. Además, posee una fuerte personalidad para responder en partidos de alta presión. Como aspectos a mejorar, todavía necesita acumular mayor experiencia internacional y perfeccionar algunos detalles relacionados con el juego con los pies.

A diferencia de otros futbolistas que suelen estar rodeados de controversias, la principal discusión en torno a Shobeir siempre fue deportiva: si estaba preparado o no para asumir definitivamente la titularidad en Al Ahly. Ahora, en el Mundial 2026, tiene la oportunidad de dar el salto definitivo. Y frente a Argentina, con Messi como rival, volvió a demostrar que ya construye una historia propia más allá del legado de su padre.