Detienen a cuatro hombres en Capayán con armas y dinero en efectivo

En un operativo realizado por la Comisaría de Chumbicha, cuatro hombres fueron detenidos en Capayán con armas y una significativa suma de dinero en efectivo.

Hoy 15:39

En la madrugada de este domingo, a las 04:30, efectivos de la Comisaría de Chumbicha llevaron a cabo un operativo que resultó en la detención de cuatro masculinos de 21, 22, 38 y 50 años. Estos individuos fueron sorprendidos en actitud sospechosa dentro de un automóvil Volkswagen Bora, de color negro, que fue incautado para la investigación.

Durante la inspección del vehículo, los policías hallaron una suma total de doscientos veinte mil setecientos noventa pesos ($220.790) en efectivo, así como una pistola Browning 9 mm con su respectivo cargador que contenía catorce cartuchos del mismo calibre.

Adicionalmente, se encontraron dos motosierras Stihl de color anaranjado, cinco teléfonos celulares de la marca Motorola, dos cajas de herramientas y un equipo de música. También se confiscó una balanza marca Alka y varios envoltorios de plástico que contenían una sustancia de color blanco, lo que sugiere posibles vínculos con actividades ilícitas.

Ante estos hallazgos, se solicitó la intervención de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes realizaron las tareas correspondientes en relación a la sustancia encontrada. El Juzgado Federal fue informado para que tomara conocimiento del caso.

Los detenidos, cuyas identidades aún no han sido reveladas, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. Actualmente, se encuentran a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

Este operativo resalta la importancia de la vigilancia policial en áreas como Capayán, donde actividades sospechosas pueden estar relacionadas con delincuencia organizada y tráfico de sustancias prohibidas.