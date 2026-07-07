Messi celebró la remontada de Argentina: “Es una locura lo que hizo este grupo”

El capitán argentino destacó la reacción del equipo tras el triunfo por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y valoró la entrega del plantel para revertir un partido que parecía perdido.

Hoy 17:14

Luego de una noche inolvidable en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Lionel Messi expresó su felicidad por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final. El capitán fue una de las figuras de la remontada, ya que asistió a Cristian “Cuti” Romero para el descuento y luego convirtió el gol del empate parcial.

“Fue muy igualado todo. Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca”, señaló Messi tras el encuentro.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni perdía 2-0 a los 33 minutos del segundo tiempo y parecía despedirse del certamen. Sin embargo, en una ráfaga de intensidad y carácter, llegaron los goles de Romero, Messi y Enzo Fernández para sellar el 3-2 definitivo.

“Tuvimos la suerte de conseguir el gol del ‘Cuti’ rápido y todavía quedaba tiempo… Es una locura lo que hizo este grupo hoy”, destacó el capitán argentino.

Además de su aporte decisivo en el resultado, Messi alcanzó una nueva marca histórica: con su tanto ante Egipto quedó en soledad como máximo artillero del Mundial con ocho goles.

El rosarino también dedicó unas palabras al público argentino:

“Estoy contento de que la gente pueda seguir alentando y disfrutando del pase”.

La próxima presentación de la Selección argentina será el sábado a las 22, cuando enfrente en el Hard Rock Stadium de Miami al ganador del cruce entre Colombia y Suiza, en busca de un lugar en las semifinales del Mundial 2026.