Elías Suárez defendió el equilibrio fiscal de Santiago y pidió “federalismo con obras concretas”

Tras participar de la Vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, el gobernador de Santiago del Estero habló en Infobae en Vivo sobre federalismo, obras públicas y el modelo de gestión provincial.

Hoy 08:05

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, participó anoche de la Vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, encabezada por el presidente Javier Milei, en el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

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Tras el acto, en la mañana de este jueves el mandatario santiagueño dialogó con Infobae en Vivo, donde se refirió al discurso presidencial, al vínculo entre Nación y provincias, a la necesidad de obras públicas y al modelo de gestión que, según destacó, Santiago del Estero sostiene desde hace dos décadas.

“Fui invitado por el gobernador de la provincia de Tucumán a un acto institucional al cual asistí. Me parecía oportuno compartir este momento en el Día de la Independencia de nuestra patria”, expresó Suárez.

En ese sentido, remarcó que su presencia tuvo un carácter institucional y estuvo vinculada al reclamo histórico de un federalismo real. “Siempre hemos reclamado y manifestado el federalismo, pero un federalismo que se transmita a través de cuestiones concretas, como son las obras, actividades y programas que las provincias necesitan para crecer y desarrollarse”, sostuvo.

(A partir del minuto 35)

Consultado sobre el mensaje del presidente Milei, quien habló de la necesidad de “quitarle la bota del cuello a las provincias”, Suárez consideró que todo planteo vinculado al crecimiento y desarrollo de las provincias debe expresarse en acuerdos concretos.

“A mí me parece correcto todo lo que tiene que ver con transmitir al país y a las provincias la oportunidad de poder crecer y desarrollarse, y eso se hace con ejemplos concretos y con acuerdos concretos”, señaló.

En ese punto, el gobernador defendió el modelo fiscal de Santiago del Estero y destacó que la provincia mantiene desde hace 20 años una administración con equilibrio presupuestario.

“Nosotros venimos de una gestión de gobierno que durante 20 años mantuvo el equilibrio fiscal, hoy tan reclamado por la ciudadanía. Desde hace 20 años nos manejamos con un presupuesto en la provincia y estamos muy contentos porque mantenemos ese equilibrio fiscal, que da previsibilidad”, afirmó.

Suárez advirtió, sin embargo, que en un contexto de caída del consumo interno y menores recursos coparticipables, las provincias necesitan que la Nación cumpla con el rol que le corresponde.

“Hasta aquí, en nuestra provincia no se ve toda la ayuda necesaria o el compromiso de la Nación de poder hacerse cargo de la parte que le corresponde”, sostuvo.

El mandatario mencionó como temas prioritarios las obras públicas, el mantenimiento de rutas y la continuidad de proyectos que permitan generar crecimiento. También señaló que algunas medidas nacionales benefician a sectores como el agro, el sistema financiero o la minería, pero remarcó que en Santiago del Estero se necesita otro tipo de acompañamiento porque esos sectores “son los que menos trabajo ofrecen al pueblo”.

En esa línea, afirmó que la provincia apuesta al crecimiento agropecuario, pero también a la industrialización de la materia prima y a la generación de valor agregado local. “Santiago del Estero requiere el acompañamiento de los recursos nacionales para poder crecer y desarrollarse en lo productivo”, indicó.

Durante la entrevista, Suárez también fue consultado por la posible eliminación de las PASO. Al respecto, sostuvo que “toda participación es útil” y que el debate debe darse en el ámbito correspondiente, es decir, el Congreso de la Nación.

“Nosotros sostenemos que la participación siempre ayuda a la ciudadanía a poder optar y elegir lo mejor”, expresó, aunque reconoció que el costo económico del sistema electoral también es un argumento válido dentro de la discusión.

En otro tramo, el gobernador llamó a priorizar la unidad y dejar de lado las disputas sectoriales. “No es momento para pelearnos o discutir cuestiones que tienen que ver con intereses propios de los sectores políticos, sino pensar en un proyecto de país”, afirmó.

Al referirse a la situación económica, Suárez remarcó que “el tema de la economía es central” y sostuvo que no puede aplicarse un programa o decisión política sin los recursos necesarios para sostenerlo.

También recordó que Santiago del Estero debió hacerse cargo de 3.570 viviendas pertenecientes a un programa nacional que se encontraba paralizado, con el objetivo de evitar su deterioro.

Además, hizo referencia a obras vinculadas a rutas y a los Bajos Submeridionales, especialmente por los problemas generados por lluvias e inundaciones en distintas zonas. En ese sentido, explicó que la provincia viene trabajando con Chaco y Santa Fe a través del Consejo Federal de Inversiones, pero advirtió que para algunas obras se requiere financiamiento y compromiso de la Nación.

Finalmente, Suárez aseguró que Santiago del Estero mantiene “la mejor buena voluntad” para acompañar iniciativas que contribuyan al desarrollo del país, siempre que respeten el federalismo y contemplen las necesidades concretas de las provincias.