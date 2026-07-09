Anya Taylor-Joy deslumbró en Londres con un look de alto impacto para la presentación de Lucky

La actriz apostó por un diseño liviano y sofisticado de Tom Ford en plena ola de calor, marcando tendencia con una versión fresca del estilo lencero.
Anya Taylor-Joy dijo presente en un exclusivo photocall en Raffles London at The OWO para promocionar Lucky, su nuevo proyecto, y volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de la moda actual.
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Para la ocasión, eligió un delicado vestido de encaje en tonos celeste pálido y negro de la colección Primavera 2026 de Tom Ford. Se trata de un diseño de inspiración lencera que, lejos de pasar desapercibido, se adaptó perfectamente a las altas temperaturas que azotan por estos días a la ciudad de Londres.
Anya Taylor-Joy
La pieza, en su versión corta, aportó una impronta más fresca y liviana respecto al modelo largo que la actriz había lucido meses atrás en el Marrakech International Film Festival. En esta oportunidad, el estilismo estuvo claramente enfocado en la comodidad sin resignar elegancia.
Anya Taylor-Joy
Fiel a su estilo, Taylor-Joy suele incorporar una narrativa estética en cada aparición pública, aunque esta vez optó por una propuesta más funcional, pensada para el clima extremo. El look se completó con sandalias negras y joyas de Tiffany & Co., logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y naturalidad.
Lucky se estrenará a nivel global el próximo 15 de julio de 2026 a través de Apple TV+, y promete ser uno de los lanzamientos más destacados de la temporada.