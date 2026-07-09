“Muy político”: Villarruel criticó el discurso de Milei en Tucumán y destacó que el 9 de Julio es una fecha para “dar un mensaje de unidad”

La vicepresidenta viajó a la vecina provincia en un vuelo diferente al de la comitiva presidencial.

Hoy 05:19

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a la provincia de Tucumán para participar, este jueves a la madrugada, del acto en la Casa Histórica por el aniversario 210° del Día de la Independencia y calificó el discurso brindado por el presidente Javier Milei como “muy político”. Además, opinó sobre el proyecto de shutdown gubernamental promovido por el el Ejecutivo y se diferenció del jefe de Estado.

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“El discurso de Milei fue muy político, pero hoy conmemoramos una fecha que trasciende a todos los espacios políticos. Hoy conmemoramos el momento en el que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino”, manifestó Villarruel en diálogo con la prensa tras el acto en la Casa Histórica y el discurso de Milei.

Además, tras ser consultada sobre sus aspiraciones presidenciales en 2027, dijo: “Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, honestidad y con profundo patriotismo. Con eso, yo ya estoy hecha“.

Sobre el proyecto shutdown al estilo norteamericano para aplicar en la Argentina -una iniciativa del oficialismo que implicaría que, si el presupuesto planificado se agota, el Estado no podría gastar más y se “apagaría” la administración pública-, Villarruel dejó entrever su opinión en una columna publicada por el diario La Gaceta de Tucumán.

“Difícilmente podamos hablar de una verdadera libertad si nuestra agenda legislativa se limita a subordinar el diseño de nuestro marco jurídico a normativas o intereses foráneos”, redactó la funcionaria despojada del núcleo duro de La Libertad Avanza (LLA).

En otro pasaje del mismo texto y como contrapeso de las palabras que utilizó Milei, quien sostuvo durante el acto en la Casa Histórica que su gestión “invita a pensar en una segunda independencia”, Villarruel escribió: “Hoy, en pleno siglo XXI, la Argentina enfrenta una encrucijada histórica que, bajo nuevos ropajes geopolíticos, tecnológicos y financieros, reedita el mismo dilema político de 1816. La libertad no es una abstracción; se encarna en la soberanía concreta de la Nación sobre sus decisiones y sus recursos".

Al momento de compartir sus sensaciones tras el acto oficial que fue transmitido por cadena nacional, Villarruel destacó: “El año pasado pude venir para el acto del 9 de julio. Hoy, ser parte de la vigilia me hizo muy contenta. Creo que es el momento para darle un mensaje de unidad a todos los argentinos”.

Durante su discurso, Milei también habló de “una larga lista de injusticias” que inhibieron el progreso de las provincias argentinas, entre las cuales resaltó las leyes mineras y las retenciones al campo. Al mismo tiempo, el Presidente le adjudicó tácitamente la responsabilidad de esto a la figura del Estado.

En su texto, y para desmarcarse de la cosmovisión de su compañero de fórmula, Villarruel redobló la apuesta y expuso: “La soberanía sobre nuestros recursos: la defensa y el desarrollo del país no pueden quedar condicionados por la voluntad de ningún interés extranjero. Desde la histórica zafra tucumana, donde toda una provincia entrelaza su destino en un ejemplo vivo de producción regional, hasta nuestros recursos energéticos, mineros y tecnológicos, la riqueza de nuestra tierra y de nuestro trabajo no representa un botín de corto plazo para la especulación, sino el motor irrenunciable del arraigo federal, la industrialización y la grandeza nacional".

El único punto en común entre el discurso de Milei y el texto de Villarruel fue la forma de cerrar dichas exposiciones. Ambos funcionarios optaron por el mismo epílogo: “¡Viva la Patria!“.