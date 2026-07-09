Cómo lograr la pasta perfecta: trucos infalibles

Cocinar pasta es una de las habilidades culinarias más básicas, sin embargo, muchas personas aún luchan para lograr la textura perfecta. En este artículo, exploramos consejos prácticos que han sido utilizados por chefs desde hace décadas para evitar que la pasta se pase.

Hoy 06:12

La cocina es un arte donde la técnica y la práctica se combinan para lograr resultados deliciosos. En el caso de cocinar pasta, la clave está en evitar que se pase, un error común que puede arruinar un plato. Desde 1950, los chefs han compartido trucos que garantizan una textura perfecta, y aquí te los presentamos.

Uno de los errores más frecuentes al cocinar pasta es no usar suficiente agua. Para cada 100 gramos de pasta, se recomienda usar al menos un litro de agua. Esto no solo evita que la pasta se pegue, sino que también ayuda a mantener la temperatura adecuada para una cocción uniforme.

El momento de añadir la sal también es crucial. Muchos cocineros añaden sal solo después de que el agua está hirviendo. Para obtener el mejor sabor, se aconseja agregar sal al agua antes de que hierva, lo que permite que se disuelva correctamente y se integre a la pasta durante la cocción.

Además, el tiempo de cocción es fundamental. La mayoría de las pastas secas requieren entre 8 y 12 minutos de cocción, dependiendo del tipo. Al seguir las instrucciones del paquete, es importante probar la pasta un par de minutos antes de que termine el tiempo indicado, para asegurarse de que esté al dente.

Un consejo adicional es reservar un poco del agua de cocción antes de escurrir la pasta. Este agua contiene almidón, lo que puede ayudar a emulsionar salsas y agregar cremosidad a tus platillos, evitando que la pasta se vuelva pastosa.

Finalmente, si la pasta se cocina en una salsa, es mejor añadirla antes de escurrirla completamente. Mezclar la pasta con la salsa en la sartén durante un minuto puede ayudar a que los sabores se integren mejor y a evitar que la pasta se pase.