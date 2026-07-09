Un robot se convierte en monje budista en Corea del Sur

Un robot humanoide ha sido ordenado monje budista en una ceremonia única organizada por la Orden de Jogye en Corea del Sur, destacando la integración de la tecnología y la espiritualidad.

Hoy 07:01

En un evento sorprendente que ha captado la atención mundial, un robot humanoide ha sido oficialmente ordenado como monje budista en Corea del Sur. La ceremonia fue organizada por la Orden de Jogye, una de las congregaciones budistas más relevantes en el país asiático, y tuvo lugar en Seúl.

El robot, conocido como Gabi, es un modelo Unitree G1, fabricado por la empresa china Unitree, reconocida por su innovación en la creación de robots humanoides. Gabi mide 1,3 metros y pesa aproximadamente 35 kilos, presentándose en la ceremonia con la tradicional toga blanca y marrón de los monjes budistas, así como un rosario japa mala utilizado para la meditación.

A pesar de su vestimenta religiosa, la estructura mecánica del robot era visible, lo que generó un gran interés en redes sociales y medios de comunicación internacionales. El evento ha sido catalogado como uno de los más comentados en el ámbito de la tecnología y la religión.

Durante la ceremonia, Gabi participó junto a otros monjes, realizando una versión adaptada de los cinco votos tradicionales del budismo. En lugar de abstenerse de alcohol y drogas, el robot se comprometió a respetar la vida, no causar daño a otros objetos y obedecer las instrucciones humanas.

En lugar de la tradicional marca de incienso, Gabi recibió una estampa en uno de sus brazos, reflejando su condición mecánica. Representantes de la Orden de Jogye señalaron que esta actividad busca demostrar que humanos y máquinas pueden convivir en armonía en el futuro.

El modelo Unitree G1 ya había generado interés anteriormente por sus avanzadas capacidades de movimiento, incluyendo la habilidad de caminar, correr y ejecutar movimientos complejos gracias a un sistema de cámaras y sensores. Recientemente, Gabi también participó en una media maratón en Pekín, corriendo junto a corredores humanos.

Esta ceremonia ha reavivado el debate sobre el avance de la inteligencia artificial y el potencial de los robots en ámbitos sociales, culturales e incluso espirituales, abriendo nuevas perspectivas sobre su papel en la sociedad futura.