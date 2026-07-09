Tras su nominación al Oscar, Elle Fanning hace historia con una candidatura al Emmy y consolida un año soñado

La actriz vuelve a brillar, esta vez en televisión, y se mete en un selecto grupo de artistas reconocidos en ambas premiaciones en una misma temporada.

Hoy 08:01

Luego de haber sido nominada al Oscar 2026, Elle Fanning continúa agrandando su presente con un nuevo logro: una nominación al Emmy a Mejor Actriz en Serie de Comedia, un reconocimiento que la coloca en un lugar histórico dentro de la industria.

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La actriz fue distinguida por su papel en Margo’s Got Money Troubles, la producción de Apple TV+ que se convirtió en una de las más elogiadas del año. Este nuevo reconocimiento llega meses después de su candidatura al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por Valor Sentimental, reafirmando su capacidad para destacarse tanto en la pantalla grande como en el universo de las series.

Elle Fanning brilló en "Margo's Got Money Troubles".

Con este doble hito, Fanning pasa a integrar el reducido grupo de intérpretes que logran nominaciones al Oscar y al Emmy en el mismo año, una marca que subraya su versatilidad y el gran momento que atraviesa en su carrera.

La 78.ª edición de los Premios Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con la conducción de Mariska Hargitay. La votación final tendrá lugar entre el 17 y el 26 de agosto, en la previa de los premios técnicos y la tradicional Gala de Gobernadores.

En un año ya consagratorio, Elle Fanning suma un nuevo capítulo a su ascenso en Hollywood, con la posibilidad concreta de cerrar la temporada de premios con un reconocimiento histórico.