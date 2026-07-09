Clima favorable en La Banda: pronóstico soleado para hoy Jueves 9 de julio de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas en ascenso. El clima se mantendrá agradable en los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el día comienza con temperaturas frescas que rondan los 5.2 °C. La sensación térmica es ligeramente menor, alcanzando los 4.8 °C, lo que invita a los bandeños a abrigarse al salir de casa.

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A medida que avance el día, se espera que el clima mejore notablemente, con un pronóstico soleado que promete temperaturas que oscilarán entre los 12 °C y los 23.8 °C. Esto significa que los bandeños podrán disfrutar de actividades al aire libre bajo el sol.

Para mañana, el viernes 10 de julio, el pronóstico sugiere un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas se situarán en 15 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 21 °C, lo que significa que habrá un ligero descenso en comparación con el día de hoy.

El sábado 11 de julio, los bandeños pueden esperar un día nublado, con temperaturas mínimas de 13.2 °C y máximas de 23.3 °C. Aunque el sol no estará presente todo el día, las temperaturas seguirán siendo agradables.

Actualmente, la humedad en La Banda es del 93% y el viento sopla a 4 km/h desde el NNE. El clima para hoy, Jueves 9 de julio de 2026, será soleado, con una mínima de 12 °C y una máxima de 23.8 °C, ideal para disfrutar de un buen día al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.