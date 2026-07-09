Clima perfecto en Termas de Río Hondo: un día soleado espera a los termenses este Jueves 9 de julio de 2026

Hoy, Termas de Río Hondo se viste de sol y temperaturas agradables, perfectas para disfrutar al aire libre. El pronóstico se mantiene favorable para los próximos días.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con condiciones despejadas y agradables, ideales para que los termenses aprovechen el día al máximo. Con una temperatura actual de 11.8 °C, la sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 7.2 °C.

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Para hoy, se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 11.4 °C de mínima y los 22.6 °C de máxima. Esto hará que muchos elijan actividades al aire libre, disfrutando del atractivo turístico que ofrece la ciudad.

El viento, que sopla a 3.6 km/h desde el oeste, contribuye a que la sensación no sea tan calurosa durante la mañana, pero se espera que a medida que avance el día, el clima se torne más cálido, ideal para disfrutar de las termas.

De cara al fin de semana, el pronóstico sigue siendo alentador para los termenses. Para mañana, viernes 10 de julio, se anticipa un clima también soleado, con mínimas de 11.4 °C y máximas que no superarán los 19.7 °C.

Finalmente, el sábado 11 de julio, la situación se mantendrá parcialmente nublada, con temperaturas que irán de los 13.2 °C a los 20.4 °C. Así, Termas de Río Hondo se prepara para un fin de semana con temperaturas agradables y un clima mayormente favorable.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.