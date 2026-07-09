La Justicia rechazó un pedido de Alberto Fernández y la causa por violencia de género avanza hacia el juicio oral

La Cámara Federal desestimó la solicitud del expresidente para dejar sin efecto la investigación por presuntas agresiones a Fabiola Yañez, aunque ordenó producir nuevas pruebas para reevaluar su situación.

Hoy 08:46

La Cámara Federal rechazó un pedido del expresidente Alberto Fernández para dejar sin efecto la causa que lo investiga por presunta violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez.

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De esta manera, el expediente continúa su camino hacia el juicio oral, en el marco de la investigación por la que el ex mandatario fue procesado por presuntos maltratos y agresiones contra la ex primera dama.

Sin embargo, dos de los tres magistrados que convalidaron lo actuado hasta esta instancia, Roberto Boico y Eduardo Farah, ordenaron producir nuevos elementos de prueba para poder “reevaluar la situación” de Fernández.

El planteo de la defensa buscaba anular las actuaciones bajo el argumento de que el juez de primera instancia que había instruido la causa, Julián Ercolini, fue apartado por la Cámara de Casación.

Al justificar el rechazo, Farah sostuvo que la respuesta a las objeciones de Fernández estaba en el propio fallo de Casación, que puso un límite expreso a las consecuencias procesales del apartamiento decidido y aclaró que era “sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos”.

La investigación se inició luego de que la Justicia hallara posibles evidencias de agresiones del ex mandatario a Yañez en el teléfono celular de su ex secretaria, María Cantero.

En febrero de 2025, Ercolini dispuso el procesamiento de Fernández por lesiones leves, lesiones graves y amenazas coactivas. Posteriormente, la Cámara Federal confirmó lo actuado por el juez de primera instancia.

Con esta nueva resolución, la Justicia desestimó la solicitud de nulidad presentada por el ex presidente, aunque dispuso la producción de nuevas pruebas antes de una definición definitiva sobre su situación procesal.