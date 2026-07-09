Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 10º
X
Locales

Soleado y cálido: el clima de Añatuya para hoy Jueves 9 de julio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables que invitan a salir. El pronóstico para los próximos días anticipa variaciones en el clima.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta parcialmente nublado en este momento, con una temperatura actual de 12.9 °C. Aunque la sensación térmica es de 9.2 °C, la jornada promete mejorar a medida que avance el día.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hoy, los añatuyenses podrán disfrutar de un día soleado, donde se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 25.1 °C. Esto representa un contraste agradable con la frescura de la mañana.

Para mañana, el clima será parcialmente nublado, con mínimas de 14.7 °C y máximas de 20.5 °C. Aunque se mantendrá la calidez, se anticipa un leve descenso en las temperaturas máximas.

Sin embargo, el sábado se prevén lluvias irregulares en las cercanías, con mínimas de 14.6 °C y máximas de 22.7 °C. Esto podría cambiar un poco la dinámica del clima en la región.

En resumen, hoy los añatuyenses disfrutarán de un clima mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 12.9 °C y 25.1 °C. Para los próximos días, se anuncian cambios que traerán nubes y potenciales lluvias en la zona.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento episodio en Costanera I: un hombre atropelló a su expareja tras una pelea por una presunta infidelidad
  2. 2. Javier Milei encabezó el acto por el Día de la Independencia en Tucumán con la presencia de 13 gobernadores
  3. 3. La Federación de Egipto tomó una fuerte resolución con el DT que increpó a Scaloni tras la eliminación del Mundial
  4. 4. Continúa el frío en Santiago del Estero: mínima de 8° y máxima de 23° este jueves 9 de julio del 2026
  5. 5. “Muy político”: Villarruel criticó el discurso de Milei en Tucumán y destacó que el 9 de Julio es una fecha para “dar un mensaje de unidad”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT