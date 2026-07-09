“Es indignante”: Sheinbaum cruzó a Feinmann tras las críticas del periodista a los mexicanos

La mandataria calificó al conductor argentino de “pseudoperiodista” y de “aliado de la derecha”. El comunicador salió a aclarar el sentido de sus declaraciones.

Hoy 05:34

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cruzó a Eduardo Feinmann por sus dichos contra los habitantes de dicho país. “Es indignante”, afirmó la mandataria durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

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“Este es el aliado de la derecha mexicana y la derecha mexicana no quiere a las mexicanas y a los mexicanos, no quiere al pueblo de México”, expresó la mandataria.

A su vez, la presidenta le apuntó por haber “inventado” que Ecuador había recibido amenazas de “algún grupo criminal organizado” para que no ganara el partido ante México por los 16avos de final del Mundial 2026. Además, remarcó que el mensaje fue compartido por Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca “como si fuera una verdad”.

“Por suerte el equipo ecuatoriano dijo que era absolutamente falso, pero el asunto es minimizar a la selección nacional y su triunfo ante Ecuador y hablar mal de los mexicanos. Esa es la derecha”, dijo Sheinbaum.

Asimismo, y luego de mostrar en plena conferencia los dichos de Feinmann, expresó: “Es indignante, nada más para que vean, un presunto periodista, vamos a llamarle así, un ‘pseudoperiodista’, lo que dice de las y los mexicanos”.

“Hay una axioma de las matemáticas que dice ‘si A es igual B y A es igual a C, A es igual a C. Si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México. Es transitividad directa”.

El conductor había confesado “detestar” a los mexicanos durante su programa en A24. “Los detesto con mi alma. El ‘ahorita’ ese se lo puede meter en el orto”, indicó, y agregó: “La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo, en todo. Quieren ser como nosotros, y no les da el piné”.

Sus declaraciones se dieron luego de la eliminación de Tri ante Inglaterra por 3 a 2 en los octavos de final de la Copa del Mundo. Cuando le consultaron cuál de los dos equipos le hubiera gustado que avance se inclinó por los europeos: “En el fútbol, la verdad, son de madera”.

A pesar de las críticas, el periodista respondió con nuevos videos compartidos en su cuenta de X, donde se observan gestos y mensajes de hinchas mexicanos. En uno de ellos, una fanática del equipo local en el Mundial había revelado que fue despedida de su trabajo por haber asistido vestida con la camiseta de la selección argentina. “Así son”, escribió al respecto.

La misma frase utilizó para referirse a otras imágenes, que mostraron a los mexicanos realizando gestos contra los ingleses en las tribunas del Estadio Azteca, donde disputaron el encuentro del pasado domingo.

El descargo de Feinmann

Luego del mensaje de Sheinbaum, Feinmann realizó esta noche un breve descargo durante su programa en A24. El conductor manifestó que se estaba dirigiendo a los hinchas, y no al pueblo mexicano en su conjunto, y que solo estaba hablando de fútbol.

“Hice un comentario que generó el enojo de millones de mexicanos y la verdad tienen razón en enojarse conmigo. Quiero ser claro. No fue un comentario xenófobo. No fue un mensaje de odio. Estábamos hablando de fútbol. Los mexicanos en el fútbol son tan pasionales como los argentinos. No estuvo dirigido contra el pueblo mexicano, de ninguna manera”, expresó.

Además, aseguró que quienes lo conocen saben que no es su forma ni de pensar ni de actuar, pero que cuando las palabras de uno “lastiman a personas que nunca fueron el destinatario corresponde aclarar”.

“Si pudiera tener la bandera de México acá la tendría. México es más que un gobierno, es más que una discusión política, es más que una rivalidad futbolística. Es un país con una historia extraordinaria y una cultura admirada por todo el mundo. Un pueblo orgulloso de sus raíces, de su familia, de la madre, la bandera, las tradiciones, algo que yo admiro”, concluyó.

Sin embargo, apuntó contra Sheinbaum, a quien calificó de “populista y socialista del Siglo XXI”, y manifestó estar “orgulloso” de encontrarse en la vereda de enfrente en términos políticos.

“Usted es aliada de los peores del planeta, Hugo Chávez, después Nicolás Maduro, Fidel Castro ahora Miguel Díaz Canel, los peores. A usted le encantan los dictadores. Usted es igual a esos dictadores. Su gobierno populista es de lo peor, ocúpese de las cosas importantes”, agregó.