Una barra de pesas casi causa un accidente en un gimnasio en China

Un video viral revela el momento en que una influencer casi sufre una grave lesión en un gimnasio de Shandong, China, debido a un error de un principiante al descargar pesas.

Hoy 05:23

El gimnasio puede ser un lugar peligroso si no se siguen las normas básicas de seguridad, y un video viral es la prueba definitiva de ello. Lo que parecía ser una rutina común de entrenamiento en un establecimiento de Shandong, China, estuvo a punto de terminar en una tragedia para una creadora de contenido.

El impactante clip, compartido en redes sociales este 2 de junio, acumuló millones de reproducciones y mantiene a los internautas con el corazón en la boca. Este incidente pone de relieve la importancia de la seguridad en el gimnasio.

En las imágenes se puede observar a un joven que se dispone a descargar los discos de una barra colocada en el rack de sentadillas. Sin embargo, cometió un error garrafal de principiante: comenzó a retirar los pesados discos de un solo lado, lo que resultó en una pérdida de equilibrio.

Al quitar la última pieza de ese extremo, la barra perdió por completo el equilibrio debido al peso acumulado en el lado opuesto, catapultándose con una fuerza brutal hacia el suelo... justo donde se encontraba una mujer de espaldas.

A solo unos centímetros del impacto, la joven sorteó el peligro de milagro al dar un paso hacia el lado en el momento exacto, sin siquiera percatarse de lo que ocurría a su alrededor. Este reflejo instintivo fue crucial para evitar una tragedia.

Lo que más ha dejado en shock a las redes es la nula reacción de la influencer ante el estruendo. Tras el incidente, la mujer explicó la razón de su tranquilidad: llevaba los auriculares puestos a todo volumen y no escuchó absolutamente nada de lo que pasaba a sus espaldas.

Por su parte, el joven implicado se mostró visiblemente apenado y le aseguró de inmediato que su peligroso desliz no fue intencionado, sino fruto de la inexperiencia. Este incidente sirve como un recordatorio sobre la importancia de la seguridad en el gimnasio.