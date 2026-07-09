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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 17º
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Locales

La Municipalidad cumplirá normalmente el servicio de recolección durante el viernes no laborable

Piden a los vecinos sacar los residuos domiciliarios debidamente embolsados en los minutos previos al paso del camión recolector.

Hoy 20:37

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital informó que este viernes 10 de julio, día no laborable por el fin de semana largo turístico, la recolección de residuos domicialiaria se cumplirá de manera habitual.

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El trabajo del personal municipal se concretará en los horarios y recorridos habituales para todos los barrios; a la mañana a partir de las 7, y desde las 16, por la tarde.

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