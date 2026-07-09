Fuentes y Benavente visitaron el 2°Encuentro de Escultores en el Parque Oeste

El encuentro se lleva a cabo en el marco de actividades por el 473° aniversario de la ciudad.

Hoy 20:39

La intendente de la Municipalidad Capital, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente visitaron el Parque Oeste donde se desarrolla el 2° Encuentro de Escultores, como parte de las propuestas culturales que la ciudad ofrece a vecinos y turistas por el 473° aniversario de la "Madre de Ciudades".

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Allí, tomaron contacto con los artistas, donde pudieron observar el avance del 70 por ciento de las obras de artes y su proceso creativo utilizando técnicas para transformar las materias primas como el cemento, la madera y el metal.

Las actividades pueden ser apreciadas por los vecinos hasta el 11 de julio en el Parque Oeste, en el horario de 9 a 19.

Forman parte del encuentro Osiris Nelson Corrales, Luciana Elizabeth Zurita, Salvador Enrique del Jesús Garay, Paula Louro, Walter Daniel Russo y Guillermo Umlandt.