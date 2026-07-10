Tucumán celebra el 210.º aniversario de la independencia con grandes artistas

La Plaza Independencia de Tucumán se llena de música y emociones en la Fiesta Patria, celebrando el 210.º Aniversario de la Independencia desde las 14:30 horas con artistas destacados.

10/07/2026

Hoy, 8 de julio, la Plaza Independencia de Tucumán se transforma en el epicentro de la celebración por el 210.º Aniversario de la Independencia. A partir de las 14:30 horas, el Gobierno de Tucumán invita a la comunidad a disfrutar de una jornada llena de música, tradición y emociones.

El evento contará con un escenario principal en el que se presentarán artistas de renombre como El Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo, dos referentes del folclore argentino. También se sumará La Beriso, aportando su estilo del rock nacional.

Además de estos grandes nombres, la grilla de artistas incluye a Filito, Las Ídolas del K-Pop, Avelinos 3G, Coqui Sosa y Cecilia Paliza, así como una destacada participación de talentos locales que representan la rica cultura tucumana.

La Fiesta Patria se presenta como un espacio de encuentro para familias, turistas y vecinos, reafirmando el papel de Tucumán como la cuna de la libertad argentina. Se ofrecerán shows en vivo para todas las edades, así como una amplia oferta cultural diseñada para disfrutarse en comunidad.

Los asistentes podrán experimentar una tarde llena de identidad y alegría, creando recuerdos en un evento que promueve la unión y el festejo. Se anima a la comunidad a acercarse a la Plaza Independencia, invitar a amigos y celebrar juntos esta importante fecha.

La invitación está hecha: ¡no faltes a esta oportunidad única de vivir la cultura argentina en su máxima expresión!