El sol brilla en Añatuya: pronóstico optimista para hoy Sábado 11 de julio de 2026

El clima en Añatuya se presenta con condiciones favorables y agradables para el fin de semana. Las temperaturas oscilarán entre lo fresco y lo cálido, ideal para disfrutar del aire libre.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, la jornada se presenta parcialmente nublada con una temperatura actual de 12.1 °C, aunque la sensación térmica es de 6.9 °C. La humedad se encuentra en un 72%, y el viento sopla desde el sur a 20.5 km/h.

Para los añatuyenses, el pronóstico para hoy es soleado, con una mínima de 11.9 °C y una máxima que alcanzará los 21.2 °C. Esto promete un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El domingo 12 de julio traerá consigo un clima soleado nuevamente, con temperaturas que oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 19.7 °C de máxima. Una jornada ideal para disfrutar del sol de invierno que caracteriza a la región.

El lunes 13 de julio, la tendencia se mantiene con un cielo despejado y temperaturas que irán desde los 8.8 °C hasta los 21.6 °C. Esta constante en el pronóstico promete un inicio de semana con buen tiempo.

En resumen, los añatuyenses pueden esperar un fin de semana agradable y soleado con temperaturas que invitan a salir y disfrutar. Hoy, las temperaturas oscilarán entre los 11.9 °C y 21.2 °C, y el sol estará presente durante los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.