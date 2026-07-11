Tiene 60 años y fue detenida con casi 200 dosis de cocaína listas para la venta en La Banda

La Policía realizó un allanamiento antidrogas en el barrio Paraíso y secuestró estupefacientes, dinero y elementos de fraccionamiento.

Hoy 14:35

Un procedimiento realizado por personal especializado permitió el secuestro de estupefacientes fraccionados para su presunta comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. La medida fue concretada por orden judicial en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

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El allanamiento se llevó a cabo este viernes alrededor de las 15 hs en una vivienda del barrio Paraíso, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial permitieron establecer que en el inmueble se estarían realizando actividades vinculadas al fraccionamiento y comercialización de sustancias prohibidas.

Con la correspondiente orden emitida por la jueza de Control y Garantías y bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, los efectivos ingresaron al domicilio, donde procedieron a la detención de una mujer de 60 años.

Durante el procedimiento se secuestraron 198 envoltorios de nylon que contenían una sustancia de color blanco, con un peso total de 34,3 gramos. Tras la realización de las pruebas de campo correspondientes, la sustancia arrojó resultado positivo para cocaína.

Asimismo, fueron incautados un envoltorio con marihuana, 44 semillas de Cannabis sativa, recortes de nylon utilizados habitualmente para el acondicionamiento de dosis, dos teléfonos celulares y la suma de $430.750 en efectivo, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, la mujer fue trasladada y alojada en la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, los elementos secuestrados fueron debidamente resguardados conforme a las normas de cadena de custodia para su posterior remisión a la fiscalía actuante.